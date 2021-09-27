YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Üniversite hayali kuran binlerce genç, geçtiğimiz günlerde ek yerleştirme tercihlerini yaptı. Bu işlemin tamamlanmasının ardından adaylar şimdi ÖSYM'nin YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıklamasını bekliyor. Üniversitelerin önlisans ve lisans programlarına yerleşmek isteyen öğrenciler 4 Ekim'de yapılacak kayıt işlemleri öncesinde sonuçları beklerken, açıklamanın bu hafta içinde yapılacağı düşünülüyor.

Üniversite ek kayıtları ne zaman?

YKS ek yerleştirme sonuçları ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapacak. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihlerinde olacak. Kayıt sürecinde işlemlerini tamamlamayan öğrenciler ise kayıt haklarını kaybedecek.

Üniversite kaydı için gerekli belgeler nelerdir?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Ayrıca askerlik durumlarına dair belgeler e-Devlet üzerinden görülebilmektedir. Bu konuda askerlik şubelerinden de destek alınabilmektedir.