YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Üniversite ek yerleştirme kayıtları ne zaman?
YKS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar YKS ek yerleştirme sonuçları açıklaması ile birlikte ÖSYM sistemine akın etti. 1 Ekim Cuma günü 10.30'da erişime açılan YKS ek yerleştirme sonuçları ile birlikte adaylar hangi üniversiteye yerleştiğini öğrenecek ve kayıt işlemlerine başlayacak. Peki ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, YKS ek yerleştirme sonuçları açıklamasını paylaştı. Kurumun internet sitesinden yayımlanan duyuruya göre, YKS ek yerleştirme sonuçları 1 Ekim Cuma günü saat 10.30 itibariyle adayların erişimine açılırken, bu duyurunun ardından bir üniversiteye yerleşmeyi bekleyen adaylar sisteme akın etti.
Adaylar YKS ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ilse ÖSYM'nin Sonuç sayfasından ve ÖSYM Mobil uygulamasından kolayca öğrenebiliyor.
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre, bir üniversiteye yerleşen ve kayıt hakkı kazanan adaylar 4-7 Ekim arasında kayıt işlemlerini yaptırabilecek. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim tarihlerinde toplanacak.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adayların işlemlerini üniversite tarafından duyurulan belgelere göre yapmaları gerekiyor.