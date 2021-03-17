YKS geç başvuru süreci başladı! YKS geç başvuru tarihleri ne zaman bitiyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS geç başvuru sürecinin başladığını duyurdu. 4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan başvuru sürecinde başvuru yapamayan adaylar YKS geç başvuru sürecinde sınav başvurularını yapabilecekler.

Başvuru süreci iki gün sürecek

YKS geç başvuru işlemleri 17 Mart'ta başladı. İki gün sürecek başvuru süreci 18 Mart Perşembe saat 23.59'da sona erecek.

Başvurular ÖSYM AİS'ten yapılacak

Adaylar YKS geç başvuru işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sisteminden (ÖSYM AİS) yapabilecek. Adaylar sisteme T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek.

Başvuru ücretleri ne kadar?

YKS başvuru ücretleri 90 Türk Lirası olarak belirlenmişti ancak YKS geç başvuru sürecinde adayların daha fazla ücret ödemeleri gerekecek. YKS geç başvuru günlerinde işlemlerini yapan adaylar yüzde 50 artırımlı sınav ücreti ödeyecekler. Adaylar ödemelerini kılavuzda belirtilen banka, ATM, mobil bankacılık, internet bankacılığı uygulamalarından ve ÖSYM Ödemeler sayfasından yapabiliyor.

Adım adım YKS başvurusu

YKS başvurusu yapmak için öncelikle T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM AİS'e giriş yapması gerekiyor. Sisteme giriş yapan adaylar panelin sol tarafından yer alan bölümden 'Başvuru Sürecindekiler' kısmından '2021 - YKS'yi seçmeleri gerekiyor. Ardından 'Kimlik - Adres ve İletişim, Eğitim, Sınava İlişkin Bilgiler, Şehit/Gazi Yakınlığı, Oturum Seçimi, Sağlık Durumu/Engel, Önizleme ve Onay' adımlarını geçerek başvuru işlemlerini yapabilecek. Sınav ödemesinin yapılması ile başvuru süreci tamamlanacak.

Sınav tarihleri

YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak.