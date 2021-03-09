YKS geç başvuru tarihleri ne zaman başlıyor? Başvuruları kaçıranlar dikkat

4 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları 2 Mart'ta sona erdi. Normal başvuru sürecinin sona ermesinin ardından başvuruyu kaçıran adaylar YKS geç başvuru tarihlerini ve YKS geç başvuru ücretini araştırmaya başladı. 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak sınavın öncesinde geç başvuru tarihleri ve ücreti ÖSYM tarafından 2021 sınav takviminde paylaşıldı.

YKS geç başvuru tarihleri ne zaman?

YKS geç başvuru tarihleri 17-18 Mart 2021 olarak belirlendi. Normal süreçte başvurularını tamamlamayan adaylar geç başvuru günlerinde işlemlerini yapabilecekler.

YKS geç başvuru ücreti

Normal başvuru sürecinde 90 Türk Lirası olan YKS başvuru ücretleri, geç başvuru sürecinde ise yüzde 50 artırımlı olacak. Sınav katılım ücretini ödemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve sınava giremeyecek.

YKS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Adaylar YKS başvuru işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yapabilecek. Adaylar T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapabilecek. Burada 'Başvuru Sürecindekiler' butonundan başvuru yapılacak sınava tıklanarak başvuru bilgileri girilecek. Son olarak başvuru ücreti ödenerek başvurular tamamlanacak.