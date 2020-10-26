YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, YKS milli sporcu yerleştirme sonuçlarını adayların erişimine açtı. ÖSYM Sonuç sayfasına gelerek T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresini ile sisteme giren adaylar YKS milli sporcu yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS milli sporcu yerleştirme sonuçlarını açıkladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan Sonuç sayfasından adaylara duyurulan YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile öğrenilebiliyor.
2-9 Ekim tarihleri arasında tercihleri alınan adayların bu sonuçlarla spor alanındaki yükseköğretm programlarına yerleştirme işlemleri gerçekleştirildi.
Bu süreçte bir yükseköğretim programına yerleştirilerek kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından yapılacak. Adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programına bağlı bulunduğu üniversiteye 27- Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında başvurmaları gerekiyor.