Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eğitimine üniversitelerde devam etmek isteyen adaylar için büyük önem arz ediyor. Adaylar uzun bir süreç boyunca YKS için hazırlık yaparken, bu yıl sınava girecek adaylar geride kalan mart ayında başvuru işlemlerini tamamladı. YKS başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından bu kez merak edilen soru, YKS ne zaman, hangi gün yapılacak, oldu.

2022 YKS Temel Yeterlilik Testleri (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda yapılacak. YKS oturumları 18 Haziran 2022 Cumartesi ve 19 Haziran 2022 Pazar tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS başvuru işlemleri 16-17 Mart tarihlerinde ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirildi. Yurtdışında eğitim gören bazı öğrenciler ise bu süreçte başvurularını bireysel olarak gerçekleştirdi. YKS'de her oturum için 172,50 TL sınav ücreti belirlendi.