YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM, YDT, AYT ve TYT tarihlerini belli oldu

Eğitimine üniversite ve yüksekokullarda devam etmek isteyenler YKS için hazırlıklarına devam ediyor. Adayların merak ettikleri YKS tarihi ise ÖSYM'nin yılın başında paylaştığı 2021 Sınav Takvimi'nde yer alıyor.

ÖSYM'nin 2021 Sınav Takvimine göre, bu yıl YKS tarihleri 26-27 Haziran 2021 olarak belirlendi. Sınava başvuru yapan ve katılan adaylar 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girecekler. Ayrıca Yabancı Dil Testi (YDT) de 27 Haziran günü yapılacak.

YKS'nin bu üç oturumuna katılan öğrenciler, bu oturumlardan aldıkları puanlarla üniversite tercihlerini yapacaklar.