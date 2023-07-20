YKS sonuçları açıklandı

Üniversite sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buldu. YKS sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi sayfasından erişime açıldı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 3,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sonuçlarının ais.osym.gov.tr internet adresinden açıklandığını bildirdi.

Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır." dedi.

Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" dedi.

Kaç kişi YKS'ye katıldı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 ve 18 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 milyon 527 bin 463 aday başvuru yapmıştı.

Temel Yeterlilik Testi(TYT) Birincisi; Harun DURAK Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi (Niğde)

Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar ,Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya)

Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar),

Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)