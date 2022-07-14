YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sadece günler kaldı

YKS sonuçları açıklaması büyük bir heyecanla bekleniyor. Üç milyonu aşkın adayın girdiği sınav 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilirken, YKS sonuçları öncesinde sınav soruları ve cevap kağıtları adaylarla paylaşıldı. Bu paylaşım adaylara sonuçlar hakkında ipuçları verirken, asıl heyecan ÖSYM'nin YKS sonuçları açıklaması ile yaşanacak.

ÖSYM'nin her yıl paylaştığı sınav takvimine göre YKS sonuçlarının ne zaman paylaşılacağı açıklandı. Buna göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü adaylarla paylaşılacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin Sonuç sayfasından ve mobil uygulamasından öğrenebilecek.

Sınav soruları ve cevapları paylaşıldı

YKS'nin tüm oturumlarının tamamlanmasının ardından ÖSYM 2022 YKS sınav sorularını ve cevap kağıtlarını adayların erişimine açtı. YKS soru ve cevaplarının yayımlanması ile adaylar YKS sonuçları hakkında fikir sahibi oldu.

YKS tercih işlemleri ne zaman başlayacak?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar üniversite tercihlerinde bulunabilecek. 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarını tercih edecek adaylar, bu tercihlerini sınav sonuçlarına göre belirleyecek. Tercih sürecinde yararlanılacak YKS tercih kılavuzu ise tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte ÖSYM tarafından paylaşılacak.

Geçtiğimiz yıl 5-20 Ağustos tarihlerinde yapılan YKS tercih işlemlerinin bu yıl hangi tarihler arasında yapılacağı ise sonuçların yayınlanmasının ardından gelen süreçte ÖSYM tarafından duyurulacak.