YKS taban puanları ve kontenjanları paylaşıldı! YKS tercih tarihleri başladı

YKS tercih tarihleri başladı. ÖSYM, YKS tercihlerinin başladığını adaylara duyururken, bu açıklamaya göre 5 Ağustos saat 10.00'da başlayan YKS tercihleri 20 Ağustos 23.59'a kadar devam edecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden yapabilecek. Adaylar YKS tercih sürecinde tercihlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna göre yapacak. YKS taban puanları ve kontenjanlarına da bu kılavuzdan ulaşabilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün'den YKS paylaşımı

YKS tercihlerinin başladığını ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Aygün paylaşımında, "Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 5-20 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Değerli YKS adaylarımız,



2021-YKS tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 5-20 Ağustos tarihleri arasında https://t.co/rDnz9gKzj8 sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim. pic.twitter.com/Zpon21HvHc — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 5, 2021

YKS tercih işlemlerinde adaylar lisans programlarına TYT veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri, yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde bulundurularak yerleştirilecek.

Merkezî yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayar ortamında yapılacaktır. Sistemin esasları şu şekilde özetlenebilir:

a) Her yükseköğretim programına, Kılavuzda belirtilen ve bilgisayar ortamında denetlenebilen koşulları taşıyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecektir. Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

b) Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın yerleştirme puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.

c) Merkezî yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, bir başka deyişle daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değildir.

d) Bir adayın kayıt hakkı kazandığı programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilecek bilgilerde, kayıt hakkı kazanan bütün adayların açık kimlikleri, fotoğrafları, puanları, ortaöğretim alan/dalı ve ek puandan yararlanıp yararlanmadığı bilgisi yer alacaktır.

e) Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.