24 Ağustos 2020

Ortaöğretimini tamamlayan ve üniversitelerde eğitimlerine devam etmek isteyen adaylar heyecanla YKS tercih sonuçları için bekliyor. Yaklaşık 2,5 milyon lise mezunu 14 Ağustos tarihinde tercih işlemlerini tamamlamasının ardından2020 YKS yerleştirme sonuçları için bekleyişe geçti. Adaylar, "YKS tercih sonuçları ne zaman belli olacak?" sorusuna yanıt araken, beklene cevap ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi. Aygün YKS yerleştirme sonuçlarının bu hafta içinde duyulacağını ifade etti.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

Sevgili gençler,

heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.

Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. #ösym — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 22, 2020

Sonuçları ÖSYM duyuracak

2020 YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından adaylara duyurulacak. ÖSYM Sonuç sayfasından açıklanacak YKS yerleştirme sonuçları TCKN ve şifre kullanılarak öğrenilebilecek.

Üniversite kayıtları için geri sayım başladı

Tercih sonuçlarının ardından bir programa kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar kayıt işlemlerini 31 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında yapacaklar. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.