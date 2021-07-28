YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih kılavuzu yayımlandı
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar YKS tercihleri için beklemeye başladı. Henüz bu süreç başlamasa da, ÖSYM YKS tercih kılavuzunu adayların erişimine açtı. Ağustos ayında başlayacak tercih dönemi öncesinde adaylar, "YKS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. İşte YKS tercih sürecine dair detaylar...
Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin sonuçları erişime açmasının ardından YKS tercihleri için bekleyiş başladı. YKS tercih dönemi öncesinde ÖSYM adayların bilgi almaları adına YKS tetrcih kılavuzunu adayların erişimine açtı. Adaylar YKS tercihleri öncesinde kılavuzdan sürece dair bilgi edinebilecekler.
Tercih döneminin başlamasıyla ayrıntılı YKS tercih kılavuzu da adaylarla paylaşılacak.
YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS tercih dönemi hakkında açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, “Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” dedi.