YKS tercihlerinde nelere dikkat edilmeli? YKS tercih kılavuzu yayımlandı

YKS tercih işlemleri 27 Temmuz'da başladı. 5 Ağustos 2022'ye kadar devam edecek süreçte adaylar ÖSYM'nin yayımladığı YKS tercih kılavuzu ile tercih işlemlerini yapabilecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak tercih işlemlerinde tercih sırası sürecin sonuna kadar değiştirilebilecek. Adaylar ÖSYM AİS'e T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile erişebilecekler.

Adayların YKS tercih listelerinde 24 tercih yapma hakkı bulunuyor.

YÖK Başkanı Özvar'dan tercih yapacaklara tavsiyeler

ükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YKS tercih işlemleri öncesinde adaylara tavsiyelerde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özvar şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğiniz için karar vermede önemli olan bu sürecin sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Puanı hesaplanan tüm adayların istedikleri programlardan tercih yapabileceğini hatırlatmak isterim. Adaylarımız, kendi beklentilerinin üzerindeki yerleri de rahatlıkla yazabilirler. Ek kontenjanları ya da gelecek seneyi bekleme gibi yolları tavsiye etmiyorum. En fazla 24 tercih hakkınız var, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yeni akademik yılda tüm üniversitelerimizle birlikte sizlere en iyi eğitimleri vermek üzere çalıştığımızı ve sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı bilmenizi isterim. Hepinize üstün başarılar diliyorum."​​​​​​​

Üniversitelerin dünyadaki yerini inceleyin

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapacak adaylara, üniversitelerin dünya sıralamalarındaki yerini incelemeleri önerisinde bulundu.

Üniversite adaylarının, tüm sıralama kurumlarında Türk üniversitelerinin dünyadaki ve Türkiye'deki yerleri ile ilgilendikleri bilim alanlarında hangi üniversitenin Türkiye'de ve dünyada kaçıncı sırada olduğunu URAP'ın internet adreslerinden öğrenebileceklerini belirten Akbulut, şöyle devam etti:

"Adayların, bu bilgileri edindikten sonra ilgilendikleri üniversitelerin ilgili bölümlerini ziyaret etmeleri sağlıklı karar vermelerini sağlayacaktır. Adaylar, ilgilendikleri üniversiteleri ve ilgili bölümlerini ziyaret edip derslikleri, laboratuvarları, öğrenci çalışma ve dinlenme alanlarını görmelidir. İlgilendikleri bölümlerdeki akademisyenlerle ve varsa öğrencilerle görüşüp bilgi almaları yararlı olur. Adaylar, yakın çevrelerinde varsa ilgilendikleri üniversitelerin öğrenci ve mezunlarıyla da görüşerek ek bilgiler almaya çalışmalıdır.

Ayrıca üniversitelerin kütüphanesi, yurtları, spor salonları ve yemekhanelerinin ziyaret edilmesi karar vermeyi kolaylaştırır. İlgilendikleri üniversitelerin yetkililerinden veya web sayfalarından öğrenci toplulukları hakkında da bilgi almaları çok yararlı olur. Çünkü hayatta başarılı olmak için sadece mesleki bilgi değil öğrenci toplulukları sayesinde edinilen genel kültür, hobiler ve sosyal ilişkiler de çok önemlidir. Kent dışındaki üniversiteler için ilk üç tercihtekileri ziyaret etmek yeterli olabilir."