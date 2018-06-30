YKS'nin birinci oturumu sona erdi

30 Haziran 2018

2 milyon 381 bin 784 adayın üniversite hayalini gerçekleştirebilmek için ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) maraton başladı.

Adaylar bu yıl ilki gerçekleştirilen ve iki gün sürecek sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi. Saat 10.15'te başlayan sınav, 135 dakika sürdü. TYT, 81 ildeki 7 bin 884 binada 129 bin 291 salonda uygulanadı.

TYT'de adaylara Türkçe testinden 40, sosyal bilimler testinden 20, temel matematik testinden 40, fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı da yarın saat 10.15’te başlayacak.

Bu oturumda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler - 1, Sosyal Bilimler - 2, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere toplam dört alt testten oluşan bir kitapçık verilecek. Her testten 40’ar soru olmak üzere toplam 160 sorudan oluşacak. Sınav, 180 (3 saat) dakika sürecek.

Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı yarın yapılacak. Saat 15.45’te başlayacak olan sınav, 120 dakika sürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkemizin 2023 yolunda en önemli güvencesi olan siz değerli gençlerimize, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.