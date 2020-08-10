YÖK Destek Bursu alan bölümler hangileri?

10 Ağustos 2020

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) taraından 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında başlatılan YÖK Destek Bursu uygulamasına bu yıl da devam edilecek. Çok sayıda programı kapsayan YÖK Destek Bursu uygulamasıyla belirlenen devlet üniversitelerindeki programlara ilk üç sırada yerleşen öğrencilere burs imkanı sağlanacak.

Hangi bölümlere verilecek?

Devlet yükseköğreim kurumlarının aşağıda belirtilen programlarına YÖK Destek Bursu verilecek:

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Astronomi ve Astrofizik

Bahçe Bitkileri

Balıkçılık Teknolojisi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Bitki Koruma

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce)

Biyoloji

Biyoloji (İngilizce)

Biyosistem Mühendisliği

Felsefe

Fizik

Fizik (İngilizce)

Gıda Teknolojisi

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

Hidrojeoloji Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği (İngilizce)

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Kimya

Kimya (İngilizce)

Maden Mühendisliği

Maden Mühendisliği (İngilizce)

Matematik

Matematik (İngilizce)

Organik Tarım İşletmeciliği

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Su Bilimleri ve Mühendisliği

Su Ürünleri Mühendisliği

Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce)

Süt Teknolojisi

Tarım Ekonomisi

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Genetik Mühendisliği (İngilizce)

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarla Bitkileri

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Uzay Bilimleri ve Bitki Besleme

Veteriner

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Yer Bilimleri Mühendisliği

Ziraat Mühendisliği

Zooteknik

YÖK Destek Bursu için aranan şartlar

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) ÖSYM Başkanlığı'nca yapılan 2018-YKS sonucunda, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşmiş olmak.

c) Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak.

ç) Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.

d) Sınavın yapıldığı yıl, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.

Yukarıda yer alan şartları sağlayan öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift anadal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla 2018 yılı için aylık 700 TL (12 ay boyunca) “YÖK Destek Bursu” verilecektir.

2019 yılı için verilecek “YÖK Destek Burslarının” yıllık artış oranı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.

“YÖK Destek Burslarını” almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.