YÖK Destek Bursu hangi bölümlere veriliyor?
YÖK Destek Bursu uygulaması 2020-21 eğitim yılında da devam edecek. Bu kapsamda 47 programa destek bursu verilecek.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) taraından 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında başlatılan YÖK Destek Bursu uygulamasına bu yıl da devam edilecek. Çok sayıda programı kapsayan YÖK Destek Bursu uygulamasıyla belirlenen devlet üniversitelerindeki programlara ilk üç sırada yerleşen öğrencilere burs imkanı sağlanacak.
Hangi bölümlere verilecek?
Devlet yükseköğreim kurumlarının aşağıda belirtilen programlarına YÖK Destek Bursu verilecek:
- Astronomi ve Uzay Bilimleri
- Astronomi ve Astrofizik
- Bahçe Bitkileri
- Balıkçılık Teknolojisi
- Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
- Bitki Koruma
- Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
- Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce)
- Biyoloji
- Biyoloji (İngilizce)
- Biyosistem Mühendisliği
- Felsefe
- Fizik
- Fizik (İngilizce)
- Gıda Teknolojisi
- Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
- Hidrojeoloji Mühendisliği
- Jeofizik Mühendisliği
- Jeoloji Mühendisliği (İngilizce)
- Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
- Kimya
- Kimya (İngilizce)
- Maden Mühendisliği
- Maden Mühendisliği (İngilizce)
- Matematik
- Matematik (İngilizce)
- Organik Tarım İşletmeciliği
- Orman Endüstrisi Mühendisliği
- Orman Mühendisliği
- Su Bilimleri ve Mühendisliği
- Su Ürünleri Mühendisliği
- Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce)
- Süt Teknolojisi
- Tarım Ekonomisi
- Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
- Tarımsal Biyoteknoloji
- Tarımsal Genetik Mühendisliği (İngilizce)
- Tarımsal Yapılar ve Sulama
- Tarla Bitkileri
- Tohum Bilimi ve Teknolojisi
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
- Uzay Bilimleri ve Bitki Besleme
- Veteriner
- Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
- Yer Bilimleri Mühendisliği
- Ziraat Mühendisliği
- Zooteknik
YÖK Destek Bursu için aranan şartlar
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) ÖSYM Başkanlığı'nca yapılan 2018-YKS sonucunda, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşmiş olmak.
c) Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak.
ç) Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.
d) Sınavın yapıldığı yıl, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.
Yukarıda yer alan şartları sağlayan öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift anadal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla 2018 yılı için aylık 700 TL (12 ay boyunca) “YÖK Destek Bursu” verilecektir.
2019 yılı için verilecek “YÖK Destek Burslarının” yıllık artış oranı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.
“YÖK Destek Burslarını” almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.