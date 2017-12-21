YÖK Doktora Burs Programı'na başvuru süresi uzatıldı
YÖK Doktora Burs Programı'nın, 22 Aralık'ta sona ereceği bildirilen 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar dönemi başvuruları, 25 Aralık'a kadar yapılabilecek.
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, 22 Aralık saat 17.00'de sona ereceği duyurulan 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı'na başvuru tarihinin uzatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Bu kapsamda, 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı'nın 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar dönemi başvuruları, 25 Aralık Pazartesi saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.
Kaynak: AA