YÖKDİL başvuru işlemleri bugün sona eriyor

02 Kasım 2020

YÖKDİL başvuru işlemleri 21 Ekim'den bu yana devam ediyor. 2 Kasım 2020 tarihine kadar sürecek YÖKDİL başvuruları sürecinin tamamlanmasına bir hafta kalırken, adaylar başvuru sürecine dair detayları araştırıyor.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden YÖKDİL başvurusu yapacak adayların öncelikle HES kodu almaları gerekiyor. HES kodunu edinen adaylar, AİS profiline yer alan HES kodu bilgilerim sayfasından bilgilerini güncellemeleri gerekiyor. Bu süreçte HES kodunun en az sınavın yapılacağı gün ya da daha ileri tarihli olması gerekiyor.

YÖKDİL başvurusu yapacak adaylar işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden yaparken, başvuru sürecine dair detayları ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzdan öğrenebiliyor.

YÖKDİL başvurularının geçerli olması için adayların başvuru sonrasında sınav ücretini ödemeleri gerekiyor. Ücretini ödemeyen adayların sınav başvuruları ise geçersiz sayılıyor. 130 Türk Lirası olan YÖKDİL başvuru ücreti ÖSYM'nin internet sitesinden yer alan e-İşlemler sayfasındaki Ödemeler bölümünden kredi ya da banka kartı ile ödenebiliyor. YÖKDİL başvuru ücreti ödemeleri 3 Kasım 2020 tarihinde sona eriyor.