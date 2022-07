YÖKDİL başvuru tarihleri başladı! 2022 YÖKDİL ne zaman yapılacak?

YÖKDİL başvuru süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YÖKDİL başvuru işlemlerinin 6 Temmuz 2022 tarihi itibariyle başladığını açıkladı. 28 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek YÖKDİL'in başvuru işlemleri 18 Temmuz 2022 tarihinde, saat 23.59'da sona erecek.

13 Mart'ta yapılan ilk sınavın ardından yapılacak yılın ikinci YÖKDİL sınavı 28 Ağustos 2022 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat sürecek.

YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?

2022-YÖKDİL/2 başvuru ücreti başvuru işlemlerinin sonunda ödenecek. Adaylar ödemelerini 19 Temmuz'a kadar yapabilecek, sınav ücretini ödemeyen adayların başvuruları geçersiz kabul edilecek. Sınav ücreti olarak 185 Türk lirası ödenecek. Adaylar ödemelerini ÖSYM Ödeme ekranından yapabilecek. Ayrıca ödemeler internet bankacılığı ve banka şubelerinden de yapılabilecek.

Başvurular nasıl yapılacak?

ÖSYM tarafından yapılan tüm merkezi sınavlarda olduğu gibi YÖKDİL başvuru işlemleri de ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bireysel olarak yapılabiliyor. Adaylar bunun dışında ÖSYM Başvuru Merkezi üzerinden de başvurularını yapabiliyor. Yine ÖSYM sisteminde güncel fotoğrafı bulunmayan adaylar da öncelikle ÖSYM Başvuru Merkezlerine giderek fotoğraflarını güncellemeleri gerekiyor.

Sınavda kaç soru sorulacak?

YÖKDİL sınavında çoktan seçmeli test uygulacak. Sınavda adaylar sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşan bir test yapılacak ve test kapsamında 80 soru sorulacak. Sınav süresi ise 180 dakika olacak.

Sınavda adayların yanında bulundurması gereken belgeler

YÖKDİL sınavına girecek adayların yanlarında ilgili sınava girecekleri belge ve fotoğraflı nüfuz cüzdanı, kimlik kartı veya süresi dolmamış pasaport bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeleri yanında bulundurmayan adaylar sınava giremeyecektir.

Diğer taraftan sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

• Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kâğıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

• Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

• Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

• Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

• Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

• Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.