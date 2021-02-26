YÖKDİL sınav giriş belgesi nereden alınır?

Pandemi nedeniyle ertelenen, daha sonra 28 Şubat 2021 tarihinde yapılacağı açıklanan YÖKDİL öncesinde ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. YÖKDİL sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden YÖKDİL sınav giriş belgesini görüntüleyerek sınav yerlerini öğrenebilecekler.

Sınav öncesinde adaylar T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile ÖSYM AİS sistemine girerek YÖKDİL sınav giriş belgesini görüntüleyebilecek, çıktısını alabilecekler. Sınav günü yanında YÖKDİL sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak.

YÖKDİL nedir?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ya da kısaca YÖKDİL, Yükseköğretim Kurulu'nun ÖSYM ile ortaklaşa yaptığı yabancı dil seviye belirleme sınavıdır. YÖK'ün 2017 yılında aldığı kararla 26 Ocak 2017 tarihinde duyurulmuştur. YDS'ye alternatif olarak hayata geçirilen bir sınavdır ve YDS ile büyük benzerlikler göstermekle birlikte önemli farklılıkları vardır.

Sınav 180 dakika sürmekte ve 80 sorudan oluşmaktadır bu yönüyle YDS ile benzerlikler gösteren ilk sınav 5 Mart 2017 tarihinde yapılmıştır İngilizce alanında ve YDS'den farklı olarak "fen", "sağlık" ve "sosyal" olmak üzere üç branşta ve Cloze Test, Cümle Tamamlama, Çeviri, Paragraf Tamamlama, Anlamı Bozan Cümle ve Paragraf soru türlerinden oluşan bir sınav olarak yapılmıştır. İlerleyen dönemlerde Almanca, Fransızca ve Arapça alanlarında da yapılacağı duyurulmuştur.