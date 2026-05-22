YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması: Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tedbirler alınıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Bilgi Üniversitesi kurucu vakfına mahkeme kararıyla kayyım atanmasının ardından üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlandığı duyuruldu.

"Mağduriyet yaşamaması için tedbirler alınıyor"

Açıklamada, üniversitede eğitim gören öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelin haklarının korunacağı vurgulanarak, mağduriyet oluşmaması adına tüm işlemlerin titizlikle yürütüleceği ifade edildi.

"Detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacak"

YÖK'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır. Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir. Konuyla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yükseköğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulunun resmî iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz."