YÖM Hibrit Lisesi, yeni eğitim öğretim yılında açılacak

2020 yılının başında COVID-19’un dünyaya yayılarak pandemiye dönüşmesi sonrasında, ilk aşamada tüm ülkeler eğitime ara verdi. Ardından farklı kademelerde online, yüz yüze ya da hibrit modellerle sürdürülen eğitim, pek çok olumsuz etkiyi beraberinde getirdi. Öğrenciler, eğitimin yanı sıra, sosyalleşme, akran öğrenmesi, spor ve kültürel faaliyetler gibi kişilik gelişimini etkileyen birçok önemli etmenden mahrum kaldı. Koronavirüsün etkisinin azaldığı bu dönemde, pandeminin öğrenme üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek için arayışlar sürerken, iş hayatında olduğu gibi eğitimde de hibrit modeller öne çıkıyor.

Hibrit eğitimde, farklı modellerin üstün özellikleri bir arada değerlendirilerek daha başarılı bir çıktı elde edildiğine dikkat çeken YÖM Okulları Kurucusu Kayhan Karlı, “Aslında hibrit, ilk kez kullanılan bir model değil. Hatta pandeminin getirdiği zorunlu çevrimiçi eğitimden önce de birçok kurum ve devlet bu modeli benimsemişti. Şimdilik gelecek için öngörülen hibrit eğitim modeli, online eğitimle yüz yüze eğitimin birlikte yürütülmesi şeklinde. Bu modelin en bariz örneği olan 'ters yüz sınıf’ uygulamasında öğrenciler, öğretmen veya eğitmen tarafından verilen video veya eğitim içeriğini istedikleri yer ve zamanda izliyor. Daha sonra sınıfta bu içeriklerle ilgili soru-cevap veya tartışma oturumları düzenleniyor. Bu sistemi başarıyla uygulayan birçok eğitim kurumu bulunuyor.” dedi.

"Türkiye’nin ilk hibrit lisesi olacak"

Hibrit eğitimin, kendi kendine öğrenme yeteneği kazandırdığını, zaman yönetimi ve verimli kaynak kullanımı açısından önemli imkanlar sunduğunu söyleyen Kayhan Karlı, “2013 yılında Göknur Karlı ile birlikte Yenilikçi Öğrenme Merkezi’ni (YÖM) kurarak eğitim yoluyla sosyal fayda yaratma yolculuğuna çıktık. İstanbul ve İzmir’de yerleşkeleri bulunan YÖM Okulları’nın yanı sıra, YÖM Aile, YÖM Kamp, YÖM Ajans, e-öğrenme pazaryeri LEGOnimbus gibi birçok farklı çalışmaya imza attık. Eğitimin farklı alanlarındaki 30 yıllık deneyimimiz şimdi de YÖM Hibrit Lisesi’nde hayat bulacak. İstanbul’un Anadolu Yakası’nda 2022-23 öğretim yılından itibaren hizmet verecek ülkemizin ilk hibrit lisesi, her yıl 60 öğrencilik kontenjan açacak. Benimsediğimiz cinsiyet eşitliği ilkesi uyarınca, her yıl kız-erkek öğrenci dengesini koruyacağız” diye ifade etti. Kayhan Karlı, YÖM Hibrit Lisesi’ne öğrenci kabul edilirken, LGS puanının yanı sıra, öğrencinin portfolyosu ve dijitalle ilişkisinin de inceleneceğini, makale ve mülakat aracılığıyla yazılı ve sözlü değerlendirme yapılacağını açıkladı.

Türkiye ve Amerika’dan çift diploma

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Hibrit lise, cinsiyet eşitliği ilkesi uyarınca her yıl kız-erkek öğrenci dengesini koruyacak. YÖM Hibrit Lisesi’ne öğrenci kabul edilirken, LGS puanının yanı sıra, öğrencinin portfolyosu ve dijitalle ilişkisi de incelenecek, makale ve mülakat aracılığıyla yazılı ve sözlü değerlendirme de yapılacak. Türkiye’de MEB’in lise diplomasının yanı sıra, ABD’deki Brigham Youth University Online High School’un diplomasıyla mezun olma olanağı sunacak lisenin eğitim dili İngilizce olacak ve zorunlu hazırlık sınıfının ardından iki yabancı dilde daha eğitim verilecek. YÖM Hibrit Lisesi’nde, derslerin yarısı okulda, yarısı ise online ve ters-yüz (flipped) öğrenme yöntemleriyle gerçekleştirilecek."

B2Press’in katkılarıyla...