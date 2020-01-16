Yöneticilerin hitabet danışmanı Yücelgen ‘Konuşmada Şibumi’ ile rehberlik yapıyor

16 Ocak 2020

Uzakdoğu kökenli yaşam felsefesi Şibumi’den hareketle sadeliğe odaklı bir yaklaşım geliştiren Nihal Şirin Yücelgen, “Konuşmada Şibumi”de etkili konuşma, hitabet sanatı, doğru anlam ve güçlü ifade ile ilgili ipuçları veriyor. Daha az kelimeyle daha fazla anlam ifade etmek isteyenler için bir kılavuz niteliğinde olan kitap, kelimelerin önemini vurgulayarak bir yol haritası sunuyor. Travenian’ın eseri “Şibumi”ye bir gönderme yapan yazar, “Konuşmada Şibumi” adlı bu kitapta sadeliği ön plana çıkartıyor. Hayatın her alanında ihtiyaç duyulan sadeliğin, konuşmadaki değerinin altını çiziyor.

İletişimin en önemli aracı konuşma ve hitabet alanında 20 yıldır üst düzey yöneticilere danışmanlık yapan, eğitmen ve konuşmacı olarak çalışmalarını devam ettiren Nihal Şirin Yücelgen, bilgi ve deneyimini bir rehber kitapla okurlarla paylaşıyor. Uzakdoğu kökenli yaşam felsefesi Şibumi’den hareketle öze ve sadeliğe odaklı bir yaklaşım geliştiren Nihal Şirin Yücelgen, “Konuşmada Şibumi”de etkili konuşma, hitabet sanatı, doğru anlam ve güçlü ifade ile ilgili önemli ipuçları veriyor.

Daha az kelimeyle daha fazla anlam ifade etmek isteyenler için bir kılavuz niteliğinde olan kitap, kelimelerin sihrinin önemini vurgulayarak bir yol haritası sunuyor. Travenian’ın efsane eseri “Şibumi”ye bir gönderme yapan ve sevgisini dile getiren yazar, “Konuşmada Şibumi” adlı bu kitapta sadeliğin ihtişamını ön plana çıkartıyor. Hayatın her alanında ihtiyaç duyulan bu sadeliğin, konuşmadaki değerinin altını çiziyor.

Kitapta, neden sözü uzatıyoruz, nasıl daha iyi anlatıcılar olabiliriz, hikâyeleştirmenin önemi nedir, konuşmalarımıza nasıl daha iyi hazırlanabiliriz, öz anlatım için hangi becerilerimizi geliştirmeliyiz gibi önemli soruların yanıtlarına ilişkin 8 bölüm yer alıyor. Kitabın yazarı Nihal Şirin Yücelgen, yaşamda sadeleşmenin, zihni berraklaştırmanın konuşmalarımıza etkisi üzerinden konuya ilişkin çarpıcı ipuçlarını paylaşıyor.

“Fazlalığı bir kenara bırakın”

Nihal Şirin Yücelgen, Konuşmada Şibumi, isimli kitabının önsözünde değerli öğretmeni Cem Şen’in sözlerine yer vermiş ve burada Şibumi kavramı şöyle yer alıyor. “Mermerin içinde gizlenen heykele ulaşmak için fazlalıkları temizlemek gerekiyor. En derin minnetin gösterilmesi için bazen sadece basit bir “Teşekkür ediyorum” cümlesi yeterlidir. Nasıl ki şiddetli fırtınaları bir anda indiriveren sağanak kısa sürerse, anlam dolu kelimeler de tasarruflu olmalıdır. İhtiyaç olan tek şey o kısacık cümlelerin gerçek bir ima taşıması ve sarf edilen kelamın tam sorumluluğunun alınmasıdır”

“Dünya bize sadede gel diyor”

Nihal Şirin Yücelgen, günümüzde enformasyon araçlarının yaygın kullanımının kişilerin dikkatini vermesini zorlaştırdığını, bu durumda etkili konuşmanın çok daha önem kazandığını belirtiyor. Era Research’ün 2017 yılında yaptığı araştırmaya göre; Türkiye’de her 100 kişiden 25’inin akıllı telefonundan uzak kalmaktansa üç gün parkta yatmayı, yüzde 22’si eşinden uzak kalmayı, yüzde 18’i İstanbul Boğazı’nı yüzerek geçmeyi, yüzde 10’u örümceklerle dolu bir odada kalmayı tercih ediyor. Nihal Şirin Yücelgen bu araştırmadan yola çıkarak, “Günde 150 kez telefonu kontrol ediyoruz. İnsanların vakti az. O nedenle unutmayın ki sözü uzatmak kaynak, zaman ve para israfıdır. Sıkıcıdır, sonuca ulaştırmaz. Davete icabet edip de sadede gelmezsiniz, bedelini epey ağır ödersiniz” diyor.

“Sözü neden uzatıyoruz”

Konuşmalarda sözü uzatmanın nedenlerine dair gözlemlerini de paylaşan Nihal Şirin Yücelgen, konuşmacıların anlaşılmama, ikna edememe gibi endişelerinden dolayı bu yola başvurduklarını söylüyor. Yücelgen, "Bazen de bunun tam tersi nedenlerle; bilgilerine çok güvendikleri için tüm detayları paylaşarak konuşmayı uzatıyorlar. Bunlarla birlikte konuşmadaki en büyük sorunlardan biri de konuşmacının kafasının karışık olmasıdır. Kafası karışık bir konuşmacı net mesajlar veremez. İnsanları ikna etmenin en önemli koşulu mesajınızın net olmasıdır” diyor.