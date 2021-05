Yüz yıllar öncesinin mesajı: Sürekli öğrenmeliyiz

Handan Sema CEYLAN

Financial Times tarafından her yıl açıklanan kuruma özel eğitim programları alanında İtalya’dan Hindistan’a kadar olan coğrafyada tek temsili Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU sağlıyor. Listeye ilk olarak 2018 yılında 78’inci sıradan giriş yapan EDU, son açıklanan 2020 değerlendirmesine göre 55’inci oldu. Halen Türkiye’de bu listede temsil edilen tek isim… Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU Direktörü Dr. Cüneyt Evirgen, Rönesans’ın simge ismi Michelangelo’ın “Ancora Imparo” sözünü hatırlatarak başladığı konuşmasında, “Bu sözün anlamı ‘Hala öğreniyorum’… Michelangelo bu sözü söylediğinde 87 yaşındaydı. Bu bizim için yüzyıllar öncesinden mesaj. Sürekli öğrenmeliyiz. Öğrenmenin yaşı yok. Biz EDU olarak kendini her yaşta yenilemenin kazancına inanıyoruz” diyor.

EDU’nun 2002 yılında yola çıktığını kaydediyor Dr. Cüneyt Evirgen ve “Sabancı Üniversitesi, yönetici eğitiminde pratik ve teorik bilginin, dünyadaki en son gelişmeleri gözeterek, yerel değerlerle birleştirilip uygulanması konusundaki açığı kapatmak üzere 2002 yılında Yönetici Geliştirme Birimi EDU’yu faaliyete geçirdi. Biz geçen 19 yıl içinde sürekli kendimizi yeniledik. Burada iki ayrı iş yapıyoruz. Biri kurumlar için belirlenen eğitimler. Kurumlarla işbirliği yapıyoruz. Onlara adeta terzi işi diyebileceğimiz ihtiyaçlarına uygun eğitimler hazırlıyoruz. Bir de bireysel programı belli olan eğitimlerimiz var” şeklinde konuşuyor.

İş dünyası ve akademi ayrı dünyalar değil

Evirgen, Sabancı Üniversitesi’nin profesyonellere yönelik tezsiz yüksek lisans programları olduğunu belirtiyor. Evirgen, “İş dünyasının geleceğine yön veren, global dünyanın ihtiyaçlarını hedef alan müfredatımız var. İş dünyası ile akademiye ayrı dünyalarmış gibi bakılmaması lazım. İş dünyasının bilgiye ihtiyacı var, bilginin de nasıl kullanılacağına da ihtiyaç var. Bu doğrultuda 1999 yılında Executive MBA (Yöneticiler için Yönetim) ile başlayan tezsiz yüksek lisans programlarımızın sayısı 2020-2021 akademik yılında 8 oldu. 1999’dan bu yana da 1844 mezun verdik” diyor.

Program isimleri gelişmeleri özetliyor

Günümüz dünyasında uzmanlık alanlarının hızla geliştiğini söylüyor Dr. Cüneyt Evirgen ve şunları kaydediyor: “Tezsiz yüksek lisans programlarımızda bu hıza ayak uyduruyoruz. 2021-2022 dönemi tezsiz yüksek lisans programları arasında Executive MBA ve Profesyoneller için MBA ile Finans, Profesyoneller için İş analitiği, Bilişim Teknolojileri, Veri Analitiği, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri ve Yönetimi var. Gelişen dünyayı program isimlerimiz özetliyor. Güncellik önemli. Mezunlarımız ve iş dünyasından önemli isimler Danışma Kurulumuzda.

İstanbul’un kalbinde “Dijital Kampüs”

Dr. Cüneyt Evirgen, üniversitelerinin PYL programlarında büyüme hedefl eri doğrultusunda Altunizade’de kurulan yeni Dijital Kampüs’üne dikkat çekti. Evirgen, “Kampüsümüz online ve hibrit eğitime imkan veren en üst düzey teknolojik alt yapı ile donatılmış durumda. Üstelik İstanbul’un kalbinde… İş dünyasına yakın bir konumda ihtiyaçlara uygun olarak tasarlandı” diye konuştu.