Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

06 Ekim 2020

Bakan Selçuk, aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladı. 1. sınıfların ardından bu kez 2, 3, 4. sınıflar 8. ve 12. sınıfları da kapsayacak ve yüz yüze eğitim 12 Ekim 2020 tarihinde başlayacak. Yüz yüze eğitim düzenlemesi ile öğrenciler haftanın iki günü okulda olacaklar ancak okulda kalış süreleri kısaltılacak.

Yüz yüze eğitim sürecine dair detaylar bu hafta paylaşılmaya devam edilecek. Çocuklarının okula gitmelerini isteyen veliler belirlenen sürelerde çocuklarını okula gönderebilecek ancak rızası olmayan veliler ise çocuklarını okula göndermeyecek. Yüz yüze eğitime geçişi kapsayan bu süreçte okullarda yoklama alınmayacak ve öğrencilerin devamsızlık gibi bir sorunu olmayacak. Velisi tarafından bu süreçte okula gönderilmeyen öğrenciler ise uzaktan eğitim görmeye devam edecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yüz yüze eğitim sürecinde İl Hıdzısıhha Kurulu gerekli gördüğü durumlarda bazı okulların açılmaması ve kapatılması yönünde karar alınabilecek.