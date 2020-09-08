Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Bakan Selçuk'tan açıklama!

08 Eylül 2020

2020-2021 eğitim-öğretim döneminde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak merak ediliyor. Son dönemde koronavirüs pandemisinde vaka sayılarında yaşanan artış, her alanı olduğu gibi eğitimi de olumsuz etkiledi. Hem öğrenciler hem de veliler yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusunu sorarken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''53 program eğitim içeriği oluşturuldu ve 6 bin 100 öğretmenimiz de yararlanma imkanı buldu. Bu sayı çok çok aratacak. Bir kısmı da uluslararası sertifika almaya hak kazanmış durumda'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk ayrıca, "(Yüz yüze eğitim) Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak." dedi.

Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitim kararı

Bilim Kurulu yüz yüze eğitimin 21 Eylül 2020 tarihinden sonra başlaması yönünde tavsiye kararı verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 2+5 şeklinde eğitim yapılabileceğini söyledi. Bu durumda öğrenciler okula 2 gidip, 5 gün gitmeyecek. Bu durum alışma sürecindeki 1. sınıf öğrencileri için uygulanacak. Diğer sınıfların durumuna ise salgının seyrine göre karar verilecek.