Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Detaylar belli oldu

11 Eylül 2020

Son dönemde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı tartışılırken, Milli Eğitim Bakanlığı konu hakkında detayları belirlemeye başladı. Daha önce duyurulduğu üzere yüz yüze eğitim 21 Eylül'de başlayacak.

Okulların yüz yüze eğitim uygulamasına başlayacağı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihleri uyum programı kapsamında olacak ve bu süreçte ilkokul 1. sınıf öğrencileri 30'ar dakika ders, 10'ar dakika dinlenme molası ile uyum sürecini geçirecek. Yüz yüze eğitim uyum programı sürecinde öğrenciler 5 ders saati uyum eğitimi alacak.

Yüz yüze eğitim uygulamasına ilişkin detaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderildi. Yüz yüze eğitime dair detaylara böylece belli oldu. Bu süreçte ihityaç duyulması halinde her sınıftaki öğrenciler gruplara bölünebilecek ve yüz yüze eğitim bu şekilde gerçekleştirilebilecek. Böyle bir uygulamada grupların okula gelecekleri günler ise farklı olacak. Okul öncesinde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5, 28 Eylül-2 Ekim ve devamında, haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim yapılacak. İlkokul 1. sınıf öğrencileri ilk hafta 30’ar dakikalık 5 ders saati uyum eğitimi alacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi olacak.