“Yüzyıllık Okullar”ın mezunları ikinci kez bir arada

14 Ekim 2019

"Yüzyıllık Okullar"ın mezunları, Cumhuriyet’in ilanının 96’ncı yılını kutlamak üzere düzenlenecek baloda bir araya gelecek.

Türkiye’nin geleceğine ışık tutmaya devam eden liselerin mezun dernekleri yaklaşık 500 kişinin katılım göstermesinin beklendiği baloda, Cumhuriyet Bayramını ikinci kez bir arada kutlayacak. Bu gecede iş dünyasından ve sanat camiasından birçok isim yer alacak.

Bu özel geceye destek verecek “Yüzyıllık Okullar” mezun dernekleri ise şöyle: Darüşşafakalılar Derneği, Avusturya Liseliler Derneği, Beyoğlu Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği, Erenköy Kız Lisesiler Derneği, Feyziyeliler Işıklılar Derneği, Galatasaraylılar Derneği, İstanbul Alman Liseliler Derneği, İstanbul Erkek Liseliler Derneği, İtalyan Liseliler Derneği, Kabataş Erkek Liseliler Derneği, Notre Dame de Sion’lular Derneği, Robert Kolej Mezunlar Derneği, Saint-Benoit’lılar Derneği, Saint Michel’iler Derneği, Sainte Pulchérie'liler Derneği, Şişli Terakki Lisesi Mezunlar Derneği, Vefalılar Derneği, Çamlıca Kız Lisesi.