Zekâ Oyunları Şampiyonası için geri sayım başladı

Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın destekleriyle 2019’da başlatılan organizasyon, bu yıl Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Şampiyona, öğrencilerin farklı düşünme, karar verme, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Şampiyonaya katılım süreci, öğrencilerin bireysel olarak yarıştığı Takım Belirleme Sınavı ile başlayacak. Bu sınavın ardından okullar, İl ve Bölge finallerinde yarışacak ekiplerini belirleyecek. İnternet üzerinden yürütülecek aşamalarda başarılı olan takımlar, okullarını ve illerini Türkiye Finalleri’nde temsil etme hakkı kazanacak.

Final Ankara’da yapılacak

Şampiyonanın Türkiye Finali, 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü Ankara’da yazılı sınav formatında düzenlenecek. Finalin ardından her sınıf düzeyinde ilk üçe giren takımlar kupa kazanırken, takım üyeleri ve sorumlu öğretmenlere madalya verilecek. Yarışmaya katılan tüm öğrenci ve öğretmenlere de başarı durumlarına göre elektronik katılım ve başarı belgeleri sunulacak.

Şampiyonanın süreç takvimi şöyle açıklandı: Son başvuru tarihi 13 Şubat 2026, Takım Belirleme Sınavı 14 Şubat, İl Finalleri 14 Mart, Bölge Finalleri 11 Nisan. Türkiye finallerine katılacak takımlar 25 Nisan’da ilan edilecek. Şampiyona, 6 Haziran 2026’daki ödül töreni ile tamamlanacak.

Başvurular, sampiyona.tzv.org.tr adresi üzerinden yapılabiliyor.