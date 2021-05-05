Ziya Selçuk: İsteğe bağlı yer değiştirme işlemleri duyurusu haziranda yayınlanacak

Akşam TV YouTube kanalına konuşan Selçuk, atama bekleyen öğretmenlerin taleplerini kendi talepleri olarak gördüklerini söyledi. Öğretmen atamalarının artmasını istediklerini belirten Selçuk, salgın koşullarının durumu zorlaştırdığını belirtti.

Selçuk, "Uzun yıllar boyunca, AK Parti döneminde hep 40 binlerin üzerinde atamalar oldu. Geçen sene de 40 bin oldu, ondan önceki sene de 40 bin oldu, hatta bazı senelerde daha da fazla oldu ama bu sene salgının getirdiği koşullar ve başka bütçe olanaklarıyla ilgili olarak 20 binle sınırlı kaldı. Elbette bunun artması noktasında bizim arzımız var, başvurumuz var, görüşmelerimiz var ve bunlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Engelli öğretmen atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Selçuk, 2020'de 929, bu yıl şubat ayında da 500 engelli öğretmen ataması daha yaptıklarını belirtti.

Öğretmen adayları için formasyon eğitimi

Öğretmen adaylarının formasyonla ilgili sorularına da değinen Selçuk, 1 Ocak 2021'e kadar pedagojik formasyon belgesi alan kimsenin hak kaybı olmayacağını, bir uygulama değişikliğine gidileceğini de, mağduriyet yaşanmaması açısından iki yıl önce söylediklerini anlattı.

Selçuk, mezun olan herkesin formasyon alması ve yüz binlerce insanın buralara birtakım ücretler ödemesinin sağlıklı bir işleyiş olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz, öğretmenliğe atandıktan sonra ayrı bir formasyon düzenledik yani asıl formasyon, öğretmenliğe atandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak verilecek olan formasyon. Ama onun öncesinde de eğitim fakültelerinde okuyan kişiler, bazı temel hazırlık dersleri alıyorlar. Öğretmenlik Meslek Bilgisi tezsiz yüksek lisans programına katılacak öğrenciler de bu hazırlık derslerini, bu programın derslerini alacaklar, eğer öğretmenlikle ilgili KPSS sınavını kazanırlarsa o zaman da Milli Eğitim Bakanlığından mesleğe başladıkları ilk yıl bir formasyon eğitimi alacaklar."

"İsteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu haziran içerisinde yayınlanacak"

Öğretmenlerin il dışı tayinleriyle ilgili son durumun sorulması üzerine Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı, bizim kurumlarımızda görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2021 yılı yer değiştirme işlemlerini zamanı geldiğinde yapıyor. Bu, il içi isteğe bağlı yer değiştirme, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme ve yaz tatili mazerete ilişkin yer değiştirme olabilir. Yani üç ayrı atama söz konusu ve bunlar duyuruluyor. Temmuz ayı başından başlayarak, ağustos ayının sonuna kadar bitecek şekilde bunlar planlandı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu da haziran ayı içerisinde yayınlanacak."