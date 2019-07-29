10 maddede Fethiye’de doğa, tarih ve deniz…
Ülkemizin olduğu kadar dünyanın da sayılı tatil destinasyonlarından biri olan Fethiye; vadileri, koyları, adaları, plajları ve ekstrem sporlarıyla öne çıkıyor…
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