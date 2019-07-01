100 yıl sonra oteller nasıl olacak?!
Hilton 100. yıldönümünde 2119’un otel raporunu açıkladı. Rapor, sürdürülebilirlik, yenilik, tasarım, insan ilişkileri ve beslenme alanlarından uzman görüşler ile de destekleniyor…
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