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1453’ten 2019’a İstanbul’un eğlence hayatı

Müjdat Gezen, yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı müzikali “Eğlence Dünyası”nı, Boğaz gezintisi eşliğinde teknede gerçekleşen bir basın toplantısıyla tanıttı.

1453’ten 2019’a İstanbul’un eğlence hayatı
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