1453’ten 2019’a İstanbul’un eğlence hayatı
Müjdat Gezen, yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı müzikali “Eğlence Dünyası”nı, Boğaz gezintisi eşliğinde teknede gerçekleşen bir basın toplantısıyla tanıttı.
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