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180 yelkenli aynı anda Bodrum’dan demir alacak: Rüzgârları bol olsun

American Hospital The Bodrum Cup için geri sayım başladı. Yalıkavak Marina’nın ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, 21-26 Ekim tarihlerinde deniz meraklılarını yarışlar ve çeşitli etkinlikler nedeniyle Bodrum’da bir araya getirecek.

180 yelkenli aynı anda Bodrum’dan demir alacak: Rüzgârları bol olsun
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