2 bin yıllık 6 heykel günışığına kavuştu

06 Ağustos 2018

Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar-Söke karayolu üzerinde bulunan Magnesia antik kenti kazı çalışmalarında her geçen gün yeni ve önemli bulgulara rastlanıyor. Batı Anadolu Grubu'nun 20 yılı aşkın bir süredir katkıda bulunduğu kazılarda geçtiğimiz haftalarda beşi kadın ve biri erkek olmak üzere toplam 6 heykel bir arada ortaya çıkarıldı.

1984 senesinde Prof. Dr. Orhan Bingöl öncülüğünde başlatılan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ile Müzeler Genel Müdürlüğü izin ve desteğiyle gerçekleştirilen Magnesia antik kent kazılarında başlangıcından günümüze kadar 50'den fazla heykel bulundu.