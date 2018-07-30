2 Michelin yıldızlı şeften 5 ve 7 aşamalı tadım mönüleri

30 Temmuz 2018

FARUK ŞÜYÜN

Mandarin Oriental Bodrum, Mandarin Oriental Bangkok çatısı altında yer alan restoran Le Normandie'nin Michelin yıldızlı Fransız şefi Arnaud Dunan Sauthier'yi 14-18 Ağustos tarihleri arasında Bodrum'da ağırlayacak.

Şef Sauthier, fine dining konusunda 15 yılı aşan tecrübesini ve çalıştığı otelin 2 Michelin yıldızlı restoranı Le Normandie'de üstlendiği rolünü Mandarin Oriental Bodrum bünyesinde yer alan restoran Assaggio'da gerçekleşecek olan 5 ve 7 aşamalı tadım mönülerine taşımayı hedefliyor. Şef Sauthier'ye bu gastronomi deneyiminde 4 yıldır Le Normandie'nin mutfağında kendisiyle çalışan şefler Kittipong Meewong ve Gongpitak Boontanaveerapat eşlik edecekler.

Dunand Sauthier'nin felsefesi, dünyanın dört bir köşesinden sadece en taze malzemeleri ve doğduğu bölge olan Savoy'un kaliteli ürünlerini kullanmak. Mönüsü için ağırlıklı olarak Fransız Alplerindeki evinden ilham alan ünlü şefin imzasını taşıyan havyar, deniz kestanesi ve soslu patatesli “Caviar Osciètre et Oursin” ve güvercin, hindiba, armut ve kakaolu “Pigon Miéral de Bresse” gibi yemekler de bu felsefeyi yansıtmayı amaçlıyor.

5 ve 7 aşamalı tadım mönüleri 14-18 Ağustos tarihlerinde, saat 19:00-23:00 arasında deneyimlenebilecek.