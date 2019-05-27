2018’de müzelerimizi 28 milyon kişi gezdi…
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden ve medya yansımalarından Ajans Press’in derlediği bilgilere göre, 2018 yılındaki toplam müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı 28 milyon 169 bin 615 olarak belirlendi.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.