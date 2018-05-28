248 yapıt 3 Haziran'da görücüye çıkıyor!

28 Mayıs 2018

Beyaz Müzayede koleksiyonlardan derlenmiş Türk ve dünya çağdaş sanatçılarının 248 eserini 3 Haziran'da SwissOtel'de satışa sunuyor. Ömer Uluç'un 1988 tarihli "Bukalemun ve Karga" isimli yapıtı ile Burhan Doğançay'ın ikisi tuval toplam 12 eseri "Başyapıtlar Müzayedesi" ismi verilen etkinlikte görücüye çıkıyor. "Kurdela Serisi"nin en büyük ebatlı tuval yapıtlarından 1982 tarihli "Big Spiderweb" 450 bin-650 bin TL tahmini fiyat aralığı ile 1977 tarihli "Alphabet" isim tuval yapıtı ise 180 bin-250 bin TL tahmini fiyat aralığında satışa sunuluyor.

Soyut çağdaş sanatın bir diğer ustası Erol Akyavaş'ın 1985 tarihli "Mavi Kale", 1995 tarihli "Kaligrafik Soyut" ve Hallac-ı Mansur Serisi'nden iki yapıtı da satışa sunulan yapıtlar arasında yer alıyor. "Mavi Kale" 180 bin-280 bin TL, "Kaligrafik Soyut" 200 bin-300 bin TL tahmini fiyat aralığı ile satışa çıkıyor. Adnan Çoker'in 1987 yılına ait "Konstrüksiyon" ve 2017 tarihli "Gümüş Simetri" isimli yapıtları da bu müzadeyedede koleksiyonerlerin beğenisini bekliyor.

Fahrelnisa Zeid, Mübin Orhon

Türk Çağdaş Sanatı'nın öncülerinden Fahrelnisa Zeid'in 1958'de Ürdün'deki darbeden eşi ile kurtulmayı başarıp Avrupa'ya yerleşmesinin ardından yaşadığı trajik olayların izlerini taşıyan ve az sayıda bulunan sarı, siyah, beyaz resimlerinden "Lustred With Black II" 350 bin-500 bin TL tahmini fiyat aralığı ile satışa çıkıyor.

Fransız koleksiyoner Daniel Gervis Koleksiyonu'dan çıkan Mübin Orhon'un 1968 tarihli "Abstrait Rouge", Selim Turan'ın 1960'lı yıllara ait "Abstrait Orange" ve Hakkı Anlı'nın 1960'lı yıllara ait "Abstrait Sombre" isimli yapıtları da müzayedede bulunuyor.

Fikret Mualla'dan 17 eser

Fikret Mualla'nın farklı boyutlarda 17 eserinden oluşan geniş bir seçkinin de satışa sunulduğu müzayedede ayrıca Sabri Berkel, Abidin Elderoğlu, Erdal Alantar, Abdurrahman Öztoprak, Ferruh Başağa, Güngör Taner, Mustafa Ata, Zekai Ormancı, Devrim Erbil, Mehmet Güleryüz, Komet, Ergin İnan, Cihat Burak, Burhan Uygur, Orhan Peker, Neşe Erdok, Nuri İyem, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, Turan Erol, Avni Arbaş, Adnan Varınca, Orhan Peker, Koray Ariş, Osman Dinç, Türk çağdaş sanatının orta ve genç kuşağından Canan Tolon, Kemal Önsoy, Selma Gürbüz, Azade Köker, Ramazan Bayrakoğlu, Kezban Arca Batıbeki, Ahmet Güneştekin, Balkan Naci İslimyeli, Bubi, Bedri Baykam, Ahmet Oran, Kemal Seyhan, Ahmet Elhan, Mehmet Gün, Haluk Akakçe, Ansen, Mehmet Ali Uysal, Ardan Özmenoğlu, Murat Pulat gibi sanatçıların eserleri de satışa sunuluyor.

Yabancı sanatçılar da var

Müzayedede Türk sanatçıların yanı sıra Peter Halley, Sarah Morris, Peter Zimmermann, Hermann Nitsch, Ben Willikens, Susan Hefuna, Salar Ahmadian, Alexandre Istrati ve Chintan Upadyay gibi yabancı sanatçılar da sanatseverler ile buluşuyor.

51. Beyaz Çağdaş ve Modern Sanat Müzayedesi'nde yer alan yapıtlar, 2 Haziran'a kadar 10:00-20:00 arasında Beyaz Müzayede'nin Nişantaşı'ndaki mekânı ‘Beyaz Space'de sanatseverlerin ziyaretine açık sergileniyor.

51. Beyaz Müzayede 3 Haziran Pazar günü saat 14:00'te SwissOtel'de gerçekleştirilecek ve Aziz Karadeniz tarafından yönetilecek.