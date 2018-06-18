25. İstanbul Caz Festivali'ne geri sayım devam ediyor

18 Haziran 2018

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 21 yıldır Garanti Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen ve bu sene 25. yaşını kutlayan İstanbul Caz Festivali, 26 Haziran–17 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'un dört bir yanındaki farklı mekânlarda müzikseverlere yine bir müzik deneyimi sunacak. Robert Plant, Nick Cave and The Bad Seeds, Benjamin Clementine, Melody Gardot ve daha birçok yıldız isim bu sene festivale konuk oluyor.

Bu sene 27 mekânda, 250'yi aşkın yerli ve yabancı sanatçının ağırlanacağı 50'nin üzerinde konserin bulunduğu festival programında yer alan Led Zeppelin'den Robert Plant ve grubu The Sensational Space Shifters; rock müziğin önemli ismi Nick Cave ve grubu The Bad Seeds; aşk, melankoli ve başkaldırının ses bulduğu baladlarıyla Benjamin Clementine, deneysel müziği, vokali ve açıklıkla paylaştığı sahici hikâyeleriyle Melody Gardot ve çağdaş cazın üç önemli ismi Dave Holland, Zakir Hussain ve Chris Potter festival tutkunlarıyla buluşacak.

Kurt Elling ve aynı gecede sahneyi paylaşacağı, Şikago cazını modernize eden müzisyenlerden Marquis Hill, doğaçlama tekniğini vokalleriyle süsleyen Caro Emerald, Robert Glasper'ın Taylor McFerrin, Derrick Hodge, Christian Scott ve Terrace Martin ile birlikte hayata geçirdiği yeni caz grubu R+R=Now ve caz, güncel müzik ve dünya müziğinin sesleri de programda yer alıyor.

İstanbul Caz Festivali'nin 25 yılından şarkıları bir araya getiren, Apple Music işbirliğiyle özel olarak hazırlanan çalma listesini apple.co/istanbulcazfestivalilistesi adresinden dinlenebiliyor. Festivalin Haziran programı şöyle:

Melody Gardot

27 Haziran Çarşamba, 21.00, Uniq Açık Hava Sahnesi

Türkiyeli izleyicinin yakından tanıdığı Amerikalı caz sanatçısı Melody Gardot, geçirdiği kaza sonrasında geçen 13 yıl içinde yayınladığı, dünya çapında başarılar kazanan albümleriyle kendi kitlesini yarattı.

Dave Holland, Zakir Hussain ve Chris Potter

29 Haziran Cuma, 21.30, Zorlu PSM Ana Tiyatro

İstanbul Caz Festivali'nin 25. yılında, her biri ayrı ayrı çığır açıcı işlerle anılan, çağdaş cazın üç dev ismi aynı sahnede buluşuyor. Topluluk, dünya müziğiyle cazı harmanlayan Zakir Hussain, DownBeat tarafından "dünyanın en çok incelenen ve ilham veren saksofoncusu" ilan edilen duayen Chris Potter ve bugüne kadar yüzlerce albümde kusursuz kayıtlarıyla var olan bas gitarist ve besteci Dave Holland'dan oluşuyor.

Festival biletleri

25. İstanbul Caz Festivali'nin biletleri, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden (Pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satın alınabiliyor. Tüm konserlerde tam biletlerin yanı sıra öğrenciler için indirimli biletler de satışa sunuluyor. Ayakta düzende gerçekleşecek konserlerde etkinlik günü kapı fiyatı uygulanıyor.

İstanbul Caz Festivali ile ilgili tüm bilgiler, sanatçıların tanıtım videoları ve etkinliklerle ilgili anlık gelişmeler sosyal medya hesaplarından da takip edilebiliyor.