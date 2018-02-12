26 şarkı ile Dilek Türkan…

12 Şubat 2018

Türk musikisi yorumcusu Dilek Türkan'ın 3. albümü "An", Sony Music etiketiyle raflarda yerini aldı. Albümün prodüktörlüğünü de üstlenen Dilek Türkan'a aranjör olarak müzisyen Baki Duyarlar eşlik etti. İki yıllık bir çalışmanın ürünü olan üçüncü solo albümde 1918 ve 2018 isimleri altında iki ayrı CD olarak hazırlanan toplam 26 şarkı bulunuyor.

2018'in yepyeni şarkılarla sanatçının bugünkü müziğe bakışının bir ifadesi olması; tıpkı taş plak kayıtlarında olduğu gibi tek bir kayıt prensibi ile Sirkeci Garı'nda canlı olarak kaydedilen 1918'in ise geçmişteki müziğin ve icranın bir yansıması niteliği taşıması hedefleniyor.