29. Akbank Caz Festivali’nde sürpriz isimler
Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali bu yıl 17-27 Ekim tarihleri arasında şehri cazın farklı renkleriyle 29. kez buluşturacak.
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