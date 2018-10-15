3 kıtadan 18 şef, meze yapmak için Antalya'da bir araya geldi

15 Ekim 2018

Türkiye'den ve meze dendiğinde ön plana çıkan 3 ülkeden 18 şef, 2. Uluslararası Meze Festivali kapsamında Antalya Akra'da mutfak duayenleri, akademisyenler ve yemek sevdalılarına farklı lezzetler hazırladı. Festivalde yerli ve yabancı katılımcılara 50'nin üzerinde mezeyi tatma fırsatı sunuldu.

Engelli kişilerin çalıştığı restoran Handicap'ın Türk şefi Serkan Güzelçoban ve Lübnan mutfağının dünyadaki önemli temsilcilerinden Joe Barza'nın katılımıyla gerçekleşen Akra Talks sohbeti; Osmanlı yemeklerinin günyüzüne çıkmasına katkılarda bulunan araştırmacı şef Vedat Başaran moderatörlüğünde gerçekleşti.

Üniversitelerin mutfak ve gastronomi bölümlerinde okuyan öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen sohbette şefler, dinleyicilere meze kültürü ve gelişimi hakkında bilgiler aktardılar.

Villena Restaurant'ta 29 yaşındayken ilk Michelin yıldızını alan şef Ruben Arnanz ve 2 Michelin yıldızlı Pere Planaguma İspanya'dan festivale katılan şefler olurken, Taylandlı şeflerden Prin Polsuk da Thai mutfağının lezzetleri ile festivalde yerini aldı. Yunan mutfağının önemli isimlerinden Dimitri Chistoforidis de mezeleri ile katılımcılar arasındaydı.

Suriye'den Mohammad Orfali, Mısır'dan Mostafa Seif, Fas'tan Marouane Bouhmidi ve Filistin'den Johnny Goric kendi ülkelerinden özel tariflerle hazırlanan mezeleri katılımcıların beğenisine sundular.

Şef Muhammed Polat, Erhan Görücüoğlu, Umut Karakuş, Volkan Bekit ve Savaş İrlan, Doğa Çitçi, Maria Ekmekçioğlu festivale katılan isimler arasındaydı. Mehmet Akdağ ve Ahmet Semerci de festivalin meze ustaları arasında yer aldı.

Festivali hayata geçiren Akra Otellerinin Genel Müdürü Gökhan Polat; "Ülkemiz turizm kaynakları açısından çok zengin. Doğal güzelliklerimiz, zengin kültürümüz ve iklimsel avantajlarımızla her yıl daha fazla turistin ilgisini çekiyoruz. 47 yıllık köklü bir geçmişe sahip Barut Otelleri'nin şehir oteli konsepti ile hizmet veren oteli Akra olarak; sanat, spor ve gastronomi alanlarında düzenlediğimiz festivallerle, Antalya'ya karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirme bilinci ile hareket ediyoruz. Meze Festivali'nin de aralarında bulunduğu uluslararası etkinliklerimizi düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.