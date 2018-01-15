548 tarihi eser onarılacak…

15 Ocak 2018

Eskişehir müze turunda mailime güzel bir haber düştü; Bank of America Merrill Lynch'in Dünya Çapındaki Sanatı Destekleme Programı çerçevesinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından Anadolu'daki kazılarda çıkarılan Bizans dönemine ait 548 sanat eseri onarılarak koruma altına alınacağını öğrendim. M. S. 4'cü ile 15'ci yüzyıl, geç Roma ve Bizans dönemlerine ait sanat eserlerinin onarım çalışmasının 2018'de Nisan ayında tamamlanması planlanıyor.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin yürüttüğü, Koç Üniversitesi araştırma merkezlerinin (ANAMED ve GABAM) destek verdiği ve Bank of America Merrill Lynch'in Sanatı Destekleme Programı kapsamında onarılan eserler, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde teşhire hazır hale getirilecek.

İstanbul Arkeoloji Müzelerinde onarılan eserler ayrıca, Ağustos 2018'de yayınlanması planlanan, hem bu koruma projesini, hem de İstanbul'un Anadolu yakasının geç Roma ve Bizans dönemlerini anlatan bir kitaba da konu olacak.

Arkeoloji çalışmalarına teşvik

Bank of America Merrill Lynch Türkiye Ülke Müdürü Banu Başar, konu hakkında şöyle konuştu: "Dünya çapındaki Sanatı Destekleme Programı'mızla bir yandan sanat eserlerini korurken, toplumların kültür zenginliğine ve eğitimlerine de katkıda bulunmayı hedefliyoruz. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin kazılarında ortaya çıkan bu eserlerin, İstanbul'un kültürel ve tarihi zenginliğini gelecek kuşaklara aktarmamıza yardım edeceğini düşünüyoruz. Bu projeye yaptığımız katkının Türkiye'deki diğer arkeolojik çalışmaları teşvik edeceğini umuyoruz."

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Direktörü Zeynep Kızıltan ise şunları ifade etti: "Uluslararası ve kurumlar arası boyutta böyle bir projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bank of America Merrill Lynch'in desteği için minnettarız. Bu öncü çalışmanın parçası olmak kurumumuz açısından büyük değer ve önem arz ediyor."

Kâr amacı gütmeyen müzelere…

Bank of America Merrill Lynch'in Sanatı Destekleme Programı, dünya çapında kâr amacı gütmeyen müzelere, kültürel ve tarihi önem arz eden ve bozularak kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan eserlerin korunması için bağışta bulunuyor. Proje çerçevesinde korumaya alınan eserler arasında, ülkelerin kültürel mirası kapsamı içinde bulunan çalışmalar da yer alıyor. Banka, 2010'dan bu yana 30 ülkedeki müzelere bağışta bulunarak, 120'den fazla koruma projesine destek verdi.

Neler restore edildi?

Geçtiğimiz yıl Bank Of America Merrill Lynch Sanatı Destekleme Programı kapsamında Osman Hamdi Bey'in, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde bulunan altı tablosu üzerinde restorasyon ve araştırma çalışmaları yürütüldü. Program çerçevesinde daha önce İstanbul Rezan Has Müzesi'nde yer alan M. Ö. 9 ile 7'inci yüzyıllarına ait Urartu Mücevherleri koleksiyonu ve İstanbul'daki Türk İslam Eserleri Müzesi bünyesinde yer alan 8'inci yüzyıl Emevi döneminden kalan bir Kur'an'ın restorasyonu gerçekleştirilmişti…