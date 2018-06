Açıkhavada "Film Festivali"

11 Haziran 2018

UNIQ İstanbul ve Başka Sinema işbirliği ile dördüncüsü düzenlenen Açıkhava Film Festivali dört Oscar ödüllü The Shape of Water filminin gösterimiyle başladı.

Eylül ayına kadar dünyaca ünlü yerli ve yabancı ödüllü filmlerin sanatseverlerin beğenisine sunulacağı festival programı kısa film gecesi, korku gecesi, animasyon gecesi gibi konseptlerle hazırlandı. UNIQ İstanbul Genel Müdürü Sonay Yücel "Başka Sinema işbirliği ile unutulmayacak bir film seçkisi hazırladık. UNIQ İstanbul olarak sinemaseverleri açık havada yerli ve yabancı ödüllü filmlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Başka Sinema Direktörü Azize Tan ise "Uzun süren çalışmalar ardından bu özel seçkiyi hazırladık ve geçtiğimiz sinema sezonunun en iyi filmlerini bir araya getirmeye çalıştık. Dünya sinemasına yön veren yönetmenlerin filmlerini açıkhavada izleme şansına kavuşacak izleyicilerimiz." Şeklinde konuştu.

Festival filmleri

Film seçkisinde Berlin, Venedik ve Cannes gibi önde gelen festivallerde gösterilmiş Michael Haneke, Greta Gerwig, Yorgos Lanthimos, Michel Hazanavicius, Andrey Zvyagintsev, Christian Petzold, Fatih Akın gibi yönetmenlerin eserleri öne çıkıyor. Festival kapsamında gösterilecek İşe Yarar Bir Şey, Daha, Sofra Sırları, Kelebekler filmlerinin yönetmen ve oyuncuları UNIQ İstanbul Açıkhava Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Ingmar Bergman'ın 100. Doğum yıl dönümü kapsamında yapılacak özel gösterimde Bergman'ın Oscar, Altın Küre, BAFTA ve Venedik Film Festivali'nde ödüller kazanmış ikonik filmi Fanny ve Alexander da sunulacak başyapıtlar arasında yer alıyor.

Haziran ayında seyirciyle buluşacak filmler

12 Haziran Ladybird

14 Haziran Looking For Eric – Dünya Kupası Özel

17 Haziran Kısa Film Gecesi

19 Haziran I, Tonya

21 Haziran Loving Vincent

22 Haziran The Greatest Showman On Earth

26 Haziran In The Fade

28 Haziran The Square

29 Haziran Have A Nice Day + Your Name Anismayon Gecesi