“Acil su tasarrufu” gerekiyor!

01 Nisan 2019

Dünyada gıda ve beslenmeye ilişkin sorunları analiz etmek ve somut çözüm önerileri geliştirmek amacıyla kurulan Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı (BCFN), 22 Mart Birleşmiş Milletler Dünya Su Günü kapsamında hazırladığı yeni araştırmasını yayımladı. Su kıtlığının dünya çapında artış gösterdiği günümüzde uzmanlar, gıda tüketiminde sebze ağırlıklı beslenme tercihinin kişi başı su ayak izini yarı yarıya indirdiği sonucuna ulaştı.

1,6 milyar kişi su sıkıntısı çekiyor

Araştırmaya göre dünya nüfusu ve ortalama gelirdeki artış, iklim değişikliğiyle birlikte, su talebinde artışa neden oluyor. Dünya nüfusunun üçte ikisi yahut 4 milyardan fazla insan, her yıl en az bir ay boyunca su kıtlığı çekilen bölgelerde yaşıyor ve altyapı eksikliği nedeniyle 1,6 milyar kişi su sıkıntısı çekiyor. Yapılan araştırmalar, küresel nüfusun 2050’de 9 milyara ulaşacağını ve su tasarruf etmek için gıda sisteminde değişiklikler yapılması gerektiğinin aciliyetini vurguluyor.

Su kıtlığından etkilenecekler

Dünya Kaynaklar Enstitüsü'ne göre su kıtlığından sadece fakir ya da kurak ülkeler etkilenmeyecek. Gerekli önlemler bugünden alınmazsa; Avusturalya, İtalya, İspanya ve ABD gibi ülkelerin de 2050’li yıllarda su kıtlığıyla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor. Günlük gıda tüketimindeki tercihlerin su tasarrufu yapılmasına yardımcı olacağını belirten uzmanlar, Dünya Bankası verilerine göre, dünya üzerindeki tatlı suyun yüzde 70'inin her yıl tarım için kullanıldığını vurguluyorlar.

5 bin litreye ulaştı

BCFN’in yeni araştırması, günümüzde kişi başı günlük 2 litre olan su tüketiminin, insanların gün içinde tükettiği gıdaların üretiminde kullanılan su miktarı da dahil edildiğinde, 5 bin litreye ulaştığını ortaya koyuyor. Bir dilim ekmek için 40 litre su harcanırken, bir paket patates cipsi için bu miktar 185 litreye çıkıyor. Bir yumurtanın tabağınıza ulaşması için 135 litre, 50 gram çikolata üretmek için ise 860 litre su gerekirken, 150 gramlık bir hamburger için çiftlikten itibaren kullanılan su miktarı 2 bin 400 litre gibi muazzam bir rakama ulaşıyor.

Bir kilo et için 18 bin litre

Araştırma, sebze ağırlıklı bir beslenme tercih edildiğinde, bireylerin su ayak izinin yarıya indiğine işaret ediyor. “Su ayak izi”, bir kilo yiyecek üretmek için harcanan su miktarını (litre) ölçüyor. “Su ayak izi” piramidinin en tepesinde etli gıdalar, en altında ise mevsim sebzeleri yer alıyor. Günümüzde bir kilo sığır eti üretmek için 19 bin 525 litre, bir kilo tavuk eti üretimi sırasında 4 bin 805 litre su tüketiliyor. Mevsimlik sebzeler ise 335 litre su tüketimiyle bu listenin en altında yer alıyor.