Adana’nın yolları taştan, lezzetleri çıkarıyor baştan
Adana, kebapları, sıkması, karakuş tatlısı, şalgam suyu, aşlaması ve yüzlerce çeşit yemeği ile bir lezzet şöleni vaat ediyor… Bu şölen, son üç yıldır, Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde uluslararası bir festivalle kutlanıyor…
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