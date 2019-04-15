Afyon’da 5 bin yıllık bir yolculuk…

15 Nisan 2019

“Yıllar önce, ama dün gibi hatırlıyorum… ‘Dünyanın en yıldızlı karanlıkları’ndan geçerek bütün gece süren bir tren yolculuğunun sonunda ulaşmıştık Afyon’a” diye başlayan Odak köşesindeki yazımda “Afyon Müzesi’ni ziyaret edeceğim. Arkeoloji Müzesi, oldukça zengin bir koleksiyona sahip. Eski Tunç, Hitit, Frig, Lidya, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait önemli eserler yer alıyor. Bunlar arasında mermer heykeller, şehir sikkeleri, Kusura kazısı buluntuları, Hitit ve anatanrıça heykel ve figürleri var… Ve bende de unutulmaz, kitabımın girişinde yazdığım bir anı:

Afyon Müzesi’ni gezerken bir mumya kadar yaşlı bekçinin, ‘burada lanet okuyan heykeller ve yazıtlar var, ama onları sergiye çıkarmıyoruz’ sözleri zihnimde bir ışık yakmış, bir zamanlar antik kentleri ‘taştan harabeler’ olarak görürken, arkeoloji sevdalısına nasıl dönüştüğümü anlayacaktım…

Demek ki, o antik kentlerden birinde böyle bir heykelin ya da yazıtın önünden geçmiş olmalıydım ki, ‘bedduası’, taş toprak diye onları ‘küçümseyen’ beni, bir arkeoloji tutkunu yapmış, hatta bu sevda, ‘Bir Arkeoloji Detektifinin Maceraları’ isimli bir kitaba dönüşmüştü” diye yazmıştım…

Sözümü tuttum, müzeyi yıllar sonra bir kez daha ziyaret ettim…

Yeni müze binası inşaatı

Öncelikle şunu söylemeliyim ki, Afyonkarahisar’a yeni bir müze binası yapılıyor… Daha doğrusu, 2012 yılında yapılmaya başlanmış. Bittiğinde altı üniteden oluşacak 3 katlı kompleksin, kültürel ve sosyal birçok hizmetin verilebileceği donanımlara sahip olması planlanıyormuş. Müze bölümünde arkeoloji salonu, kent müzesi ve etnografya salonu, süreli sergi salonları, açık teşhir alanları, müze laboratuvarları, müze eğitim alanları bulunacakmış. Konferans salonu ve kongre merkezinde ise 400 kişilik salonla beraber görsel sunum ve sinema gösterimlerinin yapılabileceği sistemler, sahne sanatlarına uygun sahne ve teknik servisler, kongrelerde ihtiyaç duyulacak simültane çeviri altyapısı, ses ve ışık denetimi de bulunacakmış. Ama, görünen o ki bir süredir binada çalışmalar durmuş… Fotoğrafta gördüğünüz kum saati biçimindeki yapının, dönen Mevlevi’den esinlendiği; ilk Mevlevi dergâhlarından birinin Afyonkarahisar’da bulunduğu da söyleniyor…

48 yıldır aynı binada

Bugün müze eski yerinde, Kurtuluş Caddesi’nde… Oraya, 1971’de geçmiş… Cumhuriyet’in ilk yıllarında Afyonkarahisar’da kurulan Âsâr-ı Âtika Muhipleri Cemiyeti’nin çabalarıyla Taş Medrese’de eski eserler toplanmaya başlamış, 1931 yılında resmi “Müze Deposu”, 1933 yılında ise Müze Müdürlüğü haline getirilmiş. Afyonkarahisar’da müzeciliğin gelişmesinde Süleyman Hilmi Gönçer ve Oğuz Güner’in çok büyük katkıları olmuştur. 1933 yılından 1970 yılına kadar eserler Taş Medrese’de sergilenmiş…

Müze binası tek katlı, birbirine bağlı 9 sergi salonundan oluşuyor. Bu salonlarda Tunç, Hitit, Frig, Lidya, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler sergileniyor. Bunlardan bazılarının yerleri boş, bakım için Ankara’ya gönderilmişler… Bir ara da taşınma hazırlıklarına başlanılmış, ama çalışmalar öylece kalmış gibi gözüküyor…

Eserlerin çoğu iyi durumda

Sergilenen eserlerin en önemli özelliklerinden birisinin, günümüze çok iyi halde gelmeleri olduğunu düşünüyorum… M. Ö. 3 binlerden itibaren bulunmuş pişmiş toprak, taş mermer, kemik, cam, metal kap kacak, heykel ve sikke gibi araç ve gereçler, yöre insanın yaşayışı, inancı, üretimi, ticareti hakkında bize önemli bilgiler veriyor. Salonlarda ve bahçedeki mermer heykeller, lahitler, mezar taşlarının çoğu da iyi durumda…

Afyonkarahisar’a gidenlerin muhakkak görmeleri gereken yerlerden biri olduğunu düşündüğüm müzede 2 saatin nasıl geçtiğini fark etmedim. Buradaki önemli ve değerli koleksiyonların bir an önce çağdaş müzecilik anlayışı ile yeni mekânında sergilenmesi gerekiyor. Umarım, inşaat hızla tamamlanır ve bir sonraki ziyaretimi oraya yaparım…