Afyonkarahisar’da Nisan ve Mayıs müzik dolu geçecek…

25 Mart 2019

Kral Midas ya da Asur kaynaklarındaki adıyla Muşkili Mita, MÖ 738 - MÖ 696 yılları arasında yaşamış olan efsanevi Frigya kralı. Yaşamı boyunca acılar çekmiş, "eşek kulak"larıyla ya da "dokunduğu her şeyi altına çevirmesiyle" ünlenmiş. Ve kayalara işlenmiş muhteşem yapılarıyla Frig Vadisi... Tabii ki manda kaymağı, lokumu, dünyaya nam salmış mermerleri, ille de termal kaplıcaları...

Afyonkarahisar’ı böyle öğrenmiş, böyle tanımıştım taa ki 18-19 yıl öncesine kadar. O tarihten sonra bu saydıklarıma müzik festivalleri de eklendi: Yani Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali ve Afyonkarahisar Caz Festivali...

Festivalin kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem; Afyonkarahisar doğumlu, İTÜ Devlet Konservatuarı’ndaki eğitiminin ardından yüksek lisansını yapmak için İngiltere’ye gitmiş, ülkesine dönünce şehrini unutmamış. Doğup büyüdüğü kente vefa borcunu önce haftada bir trenle İstanbul’dan gelerek öğrencilere ve gençlere verdiği müzik dersleriyle ödemeye çalışmış, ama bu gayret ona yetmemiş... 2001 yılında Afyon’da caz festivali düzenlemeye başlamış, yetinmeyip, 6 ay sonra bir de klasik müzik festivalini Afyon için kurgulamış. Hüseyin’in festivallerinden birine ben de katılmıştım.

Edebiyatçılar, sanatçılar Afyon’da buluşuyor

İstanbul’dan keyifli bir tren yolculuğu yaparak, birçok yazar ve sanatçı dostumla Afyon’a gitmiştik… Çünkü festivaller, müziğin yanı sıra resim sergilerinden fotoğraf ve karikatür sergilerine, operadan baleye; sanatı, edebiyatı kapsayan bir içerikle gerçekleştiriliyordu… Bu nedenle, festivale katılan farklı sanatlardan ve mesleklerden isimler, Afyon’un ilçe ve köy okullarına gidiyor, öğrencilerle sohbet ediyorlardı.

Başkadem’in festival ekibi falan yok, her yere tek başına koşturuyor, sponsorlarını buluyor, sanatçıları bizzat arayıp davet ediyor. Böyle etkinlikleri oluşturmanın ne kadar zor, ne kadar yıpratıcı olduğunu çok uzun yıllardır şenlikler, festivaller, saygı günleri düzenleyen birisi olarak çok iyi biliyorum.

Sekiz gün sürecek

Bu yıl 18.'si düzenlenecek Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, NG Afyon'un desteğiyle

gerçekleştiriliyor.

Sekiz gün boyunca devam edecek festivalde, aralarında benim de bulunduğum Hüsamettin Koçan, Yalvaç Ural, Ahmet Örs, Regaib Minareci, Metin Celâl gibi sanat, edebiyat ve medya dünyasından isimler de yer alacak…

Afyonkarahisar ve Prag arasındaki sanat birliğinin 14’üncü yılını kutlayan festival, İngiltere, Belgrad ve Fransa’dan pek çok ünlü sanatçıyı konuk olarak ağırlayacak. Festivalde Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün proje desteği ve Yapı Kredi Bankası’nın da özel desteği bulunuyor. Afyon Valiliği ve Afyon Belediyesi de festivalin diğer paydaşlarından.

Programda neler var?

3 Nisan Çarşamba günü, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 1. kemanı Jülide Yalçın ve piyanist Elif Önal’la perdelerini açacak olan festival, bir sonraki gün Rusya’da Türk yılı olması nedeniyle Rus piyanist Swetlana Meerman-Müret ile devam edecek. Sanatçı, piyanist Natasha Mitrovic ile birlikte dört el piyano konseri verecek. Geçtiğimiz sene de dinlenen ve “En iyi Çek kemancılardan” kabul edilen David, Çekya’dan katılan Danel aile fertlerinden kurulu ‘’Danel Yaylı Çalgılar Dörtlüsü” ile iki konser için sahne alacak.

Şef Orhan Şallıel yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, 6 Nisan Cumartesi akşamı NG Afyon’da, tanbur sanatçısı Murat Salim Tokaç’a eşlik edecek. Bu konser, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Afyon Festivali’nin ortak destek projesi olarak festivalde yer alacak.

Klasik kemençe sanatçısı Aslı Özel ve tanbur sanatçısı Özer Özel’in ve ses sanatçısı Doçent Özgül Turgay’ın verecekleri iki ayrı konulu konserle sürecek festivalde, Anadolu Nefesli Beşlisi de eserlerini yorumlayacak.

Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali kapsamında söyleşiler ve konserlerin dışında “Güçlü Kadınlar’’ isimli fotoğraflarıyla sanatçı Gülhan Kırdı da özel bir etkinliğe imza atacak. Sergi, bir ay boyunca NG Afyon’da sanatseverlere ve konuklara açık olacak.