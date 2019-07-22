Ahtapot sever misiniz?
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde hem açık denizlerde avcılık yoluyla balık tutulurken hem de modern çiftliklerde yetiştiricilik yapılıyor. Denizlerimizden çıkan Ege ahtapotları ise lezzetiyle de öne çıkıyor.
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