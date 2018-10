Akbank Caz Festivali 17 Ekim'de başlıyor

15 Ekim 2018

Akbank'ın en uzun soluklu kültür sanat projelerinden Akbank Caz Festivali, bu yıl 17-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. 28. Akbank Caz Festivali'nin ilk haftasında; Avihai Cohen Quartet, Shinya Fukumori Trio, The Comet is Coming, Till Brönner, Ozan Musluoğlu Quintet, Jehan Babur ve Karl Hector & The Malcouns sahne alacak.

Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 28. Akbank Caz Festivali'nin yine ilk haftasında Liselerde Caz, Çocuklar için Dans, Atölye çalışmaları ile farklı mekânlarda konuklarla söyleşiler gerçekleştirilecek.

17-21 EKİM KONSERLERİ

Shiinya Fukumori Trio

17.10 Çarşamba 19:00

Akbank Sanat

The Comet is Coming

17.10 Çarşamba 21.30

Babylon

Till Brönner "The Good Life"

18.10 Perşembe 20:30

Uniq Hall

Ozan Musluoğlu Quintet

18.10 Perşembe 21.00

The Badau

Josef Leimberg And The Astral Progressions Ensemble

18.10 Perşembe 21.30

Babylon

Rémi Panossian Trio

19.10 Cuma 19:00

Akbank Sanat

Jehan Barbur Feat. Fırat Tanış

19.10 Cuma 20:30

Caddebostan Kültür Merkezi

Karl Hector & The Malcouns

19.10 Cuma 21:30

Babylon

Akşamüstü Caz: Sanat Deliorman & Uraz Kıvaner Duo

20.10. Cumartesi 18:00 – 19:00

Akbank Sanat Kafe