Akbank Caz Festivali 17 Ekim'de başlıyor
28. Akbank Caz Festivali, 17 Ekim Çarşamba akşamı Akbank Sanat ve Babylon'da iki konser ile başlıyor. 28 Ekim'e kadar sürecek festival; 100'den fazla sanatçının performansıyla 37 ayrı mekânda 37 konser ile gerçekleşecek.
Akbank'ın en uzun soluklu kültür sanat projelerinden Akbank Caz Festivali, bu yıl 17-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. 28. Akbank Caz Festivali'nin ilk haftasında; Avihai Cohen Quartet, Shinya Fukumori Trio, The Comet is Coming, Till Brönner, Ozan Musluoğlu Quintet, Jehan Babur ve Karl Hector & The Malcouns sahne alacak.
Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 28. Akbank Caz Festivali'nin yine ilk haftasında Liselerde Caz, Çocuklar için Dans, Atölye çalışmaları ile farklı mekânlarda konuklarla söyleşiler gerçekleştirilecek.
17-21 EKİM KONSERLERİ
Shiinya Fukumori Trio
17.10 Çarşamba 19:00
Akbank Sanat
The Comet is Coming
17.10 Çarşamba 21.30
Babylon
Till Brönner "The Good Life"
18.10 Perşembe 20:30
Uniq Hall
Ozan Musluoğlu Quintet
18.10 Perşembe 21.00
The Badau
Josef Leimberg And The Astral Progressions Ensemble
18.10 Perşembe 21.30
Babylon
Rémi Panossian Trio
19.10 Cuma 19:00
Akbank Sanat
Jehan Barbur Feat. Fırat Tanış
19.10 Cuma 20:30
Caddebostan Kültür Merkezi
Karl Hector & The Malcouns
19.10 Cuma 21:30
Babylon
Akşamüstü Caz: Sanat Deliorman & Uraz Kıvaner Duo
20.10. Cumartesi 18:00 – 19:00
Akbank Sanat Kafe